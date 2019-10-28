Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выбрала нового лидера после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом стало известно Newsweek.

По данным источников, преемником главы ИГ стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Отмечается, что Аль-Багдади назначил его руководителем «управления мусульманскими делами» террористов в августе. Кроме того, известно, что он служил при Саддаме Хусейне в Ираке.

Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что сделал аль-Багдади, — это говорил "да" или "нет", не планируя», — заверил он.

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

27 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника.

Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

При авиаударе ВВС США в Сирии был уничтожен ближайший помощник главы ИГ Абул-Хасан аль-Мухаджир. Также американские силы уничтожили подручных аль-Багдади и значительное число боевиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!