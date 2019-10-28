Занявшихся сексом в кресле самолета россиян наказали

41-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, занявшихся сексом на борту самолета авиакомпании «Россия», оштрафовали на тысячу рублей каждого. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Их признали виновными в совершении «действий развратного характера». Также нарушители могут быть внесены в реестр недобросовестных пассажиров.

Ранее в октябре сообщалось, что для внесения пассажиров, привлеченных к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета, в «черный список дебоширов» необходимо решение суда. Подобный процесс может занять около месяца.

В субботу, 26 октября, стало известно о том, что представители правоохранительных органов сопроводили в дежурную часть 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего мужчину из Находки, на которых поступила жалоба после того, как они, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, совершали действия развратного характера.

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