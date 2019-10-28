Названы «ужасные» последствия призывов сократить потребление

Движение за сокращение потребление может привести к ужасным последствиям. Об этом заявил генеральный директор бренда одежды H&M Карл-Йохан Петерсон, передает Bloomberg.

В частности, Петерсон выразил беспокойство по поводу того, что движение пытается наложить запреты такие привычные обществу вещи, как авиаперелеты или потребление в общем. «Да, это может немного изменить окружающую среду, но это будет иметь ужасные социальные последствия», — заявил он.

По словам директора, бороться с изменениями климата стоит не запретами, а экологическими инновациями. Он также обратил внимание на необходимость бороться с такими экономическими проблемами, как бедность. «Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», — заключил он.

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