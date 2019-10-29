Российских заключенных начали кормить бургерами

Заключенных уральской колонии строгого режима №46 в Невьянске начали кормить бургерами. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает телеканал «360».

Месяц назад в исправительном заведении открылось кафе, в котором работают и готовят сами заключенные. Ведущим себя прилежно арестантам выдается специальное разрешение на посещение заведения от администрации колонии. Здесь отбывающие наказание могут отдохнуть и поесть бургеры. Продают их за 200-250 рублей. Заключенные могут тратить в кафе заработанные или присланные родственниками деньги.

Руководство пенитенциарного учреждения оценивает первые недели работы кафе положительно. Отмечается, что в колонии хотели предоставить заключенным возможность хорошо проводить свободное время и есть еду «как на воле».

Кафе было построено и спроектировано силами сотрудников колонии. Пока что оно не приносит прибыли, но планируется устранить ряд недочетов по результатам отзывов посетителей. Недавно в меню появились даже молочные коктейли.

Ранее сообщалось, что бывший глава ИК-46 Илья Чикин был приговорен к 13,5 годам заключения. Мужчина также был лишен звания подполковника внутренней службы. Он был осужден за то, что из личной неприязни избил заключенного колонии до смерти.

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