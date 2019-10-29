Хакеры атаковали антидопинговые организации

Хакеры из группировки Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру. Об этом сообщает корпорация Microsoft, передает РИА Новости.

Объектами нападений стали 16 организаций. По утверждению IT-гиганта, часть атак была успешной, но большинство попыток взлома удалось предотвратить.

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В Microsoft пояснили, что хакеры использовали те же методы, которые применялись ранее в ходе атак «на правительства, военных, аналитические центры, юридические фирмы, правозащитные организации, финансовые фирмы и университеты по всему миру». Среди них — фишинг, распыление паролей и использование вредоносных программ.

В 2016 году Fancy Bear взломала базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выложила в открытый доступ список спортсменов-участников Олимпийских игр 2016 года, в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества, но которые не были дисквалифицированы.

По данным спецслужб США, две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — являются инструментами российской разведки. В частности, эти хакеры взломали сервера Демократической партии перед президентскими выборами в 2016 году.

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