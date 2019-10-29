Количество российских моногородов предложили сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. Об этом пишет газета «Известия».

В Госдуме рассказали изданию, что в рамках новой программы развития моногородов количество таких населенных пунктов может сократиться с 321 до 170. На такой шаг власти могут пойти, поскольку меры по поддержке моногородов не привели к росту уровня жизни их населения.

Опрошенные газетой эксперты считают, что населенный пункт может лишиться статуса моногорода, если численность населения снизилась ниже трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин пока не поступали, уточняют «Известия».

В 2018 году закрытие шахты «Интауголь», градообразующего предприятия города Инта в республике Коми, стало причиной обвала на местном рынке недвижимости. За два дня цены на некоторые квартиры в городе упали почти вдвое. В частности, владелица трехкомнатной квартиры в центре города после известия о закрытии шахты сбросила цену на свою недвижимость с 700 до 400 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести также двухкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Мира с улучшенной планировкой и мебелью. Одна из местных жительниц выставила свою квартиру на продажу за 150 тысяч рублей, указав в объявлении на возможность торга.

Фонд развития моногородов подсчитал, что моногорода фигурируют в десяти из тринадцати нацпроектов. Так, например, в проекте «Жилье и городская среда» участвует 259 моногородов, в «Демографии» — 168, а в «Экологии» — 52.

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