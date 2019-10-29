Путин открыл памятник Евгению Примакову

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия у здания МИД памятника ученому и политику Евгению Примакову, которому 29 октября исполнилось бы 90 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об установке памятника в честь бывшего министра иностранных дел было принято в феврале 2018 года. Монумент создал скульптор Георгий Франгулян. Работы профинансировал фонд российского предпринимателя Алишера Усманова.

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В декабре 2015 года Путин подписал указ о присвоении имени государственного деятеля одному из кораблей ВМФ России. Ранее глава государства назвал Примакова великим гражданином, авторитет которого за рубежом был неоспорим.

Примаков ушел из жизни в июне 2015-го в возрасте 85 лет. С декабря 1991-го по январь 1996 года он был директором Службы внешней разведки России, после два года руководил министерством иностранных дел, с сентября 1998-го по май 1999 года занимал пост главы правительства.

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