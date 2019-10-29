Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72

В один из сирийских танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений правительственных войск с террористами в горном районе провинции Латакия на западе страны. Внимание на видео, на котором запечатлена поврежденная боевая машина, обратило «РГ: Русское оружие» во вторник, 29 октября.

На кадрах видно, что ПТУР попала в верхнюю часть башни, которая является наименее защищенной — в броне осталась серьезная пробоина. Кроме того, вероятно, в результате атаки на танк кумулятивная струя проникла в боевое отделение, и находившийся внутри машины наводчик получил травму головы и контузию.

По информации издания, пострадавший, которому удалось выбраться из танка при помощи товарищей, был отправлен в санитарную часть. Другие члены экипажа, командир и механик-водитель, по всей видимости, не пострадали. При этом, пишет «РГ: Русское оружие», военным удалось отвести подбитую машину в безопасное место, тем самым сохранив ее, однако если бы танк был оборудован динамической защитой, повреждений удалось бы и вовсе избежать.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Как пояснил изданию военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время бои проходят в районе населенного пункта Кбана в горной части Латакии. По его словам, столкновения отличаются крайней ожесточенностью: джихадисты активно применяют противотанковое оружие, в том числе ракеты, а правительственные силы отвечают им из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

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