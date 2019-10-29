Загадочный космический объект подал признаки жизни

Астрономы Института внеземной физики Общества Макса Планка в Германии сообщили о всплеске активности неизвестного источника рентгеновских лучей в галактике NGC 300, расположенной в семи миллионах световых лет от Земли. Ученые зафиксировали новую вспышку с необычными особенностями повторно впервые за 16 лет, что дало возможность определить вероятную природу загадочного объекта. О результатах наблюдения сообщается в препринте статьи, доступном в репозитории arXiv.

Увеличение активности ультраяркого супермягкого источника SSS1 (англ. supersoft X-ray sources) зарегистрировали в декабре 2016 года с помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. Вспышка очень напоминала ту, что произошла в декабре 2000 года, поскольку они обе характеризовались периодическими колебаниями яркости с периодом около пяти часов. В то же время ученые наблюдали вспышки SSS1 в 1992, 2000, 2008 годах, что указывает на 8-летний цикл повторения активности объекта.

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Ультраяркие супермягкие источники (ULCs) — это источники низкоэнергетического рентгеновского излучения, чья болометрическая светимость (учитывает силу излучения всего диапазона волн) превышает предел Эддингтона для компактного объекта массой 1,4 Солнца. Пределом Эддингтона называет такую мощность излучения, при которой звезда не сжимается и не расширяется, то есть давление излучения уравновешивает гравитационное притяжение внешней оболочки светила. При превышении предела звезда начинает терять вещество в виде звездного ветра.

Классические SSS — это белые карлики, которые сжигают водород, падающий на них со звезды-компаньона. Однако природа более редких ультраярких источников, обнаруженных в близлежащих галактиках, оставалась неизвестной. К последним относятся SSS1 и SSS2 в NGC 300, чья светимость выше 3*10 в 38-ой степени эрг в секунду (у классических SSS светимость ниже). Их природа может быть связана с поглощающей вещество нейтронной звездой или черной дырой.

Как пишут ученые, периодические колебания яркости SSS1 могут быть связаны с орбитальным движением двойной звезды, а один из компаньонов является белым карликом, который периодически вспыхивает в виде новой. Светимость источника близка к пределу Эддингтона для массивного белого карлика. Вторым возможным объяснением является двойной ультраяркий рентгеновский источник (нейтронная звезда или черная дыра), видимый под большим углом наклона, с аккреционным диском, из которого исходят фотоны мягкого рентгена.

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