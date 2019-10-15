Названа неожиданная угроза от черных дыр

Астрофизик Джереми Шнитман (Jeremy Schnittman) из Центра космических полётов Годдарда НАСА пришел к выводу, что жизнь на планетах, вращающихся вокруг черных дыр, вероятно, невозможна из-за синего смещения света. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению ученого, хотя черные дыры сами по себе не излучают свет, однако они могут иметь аккреционные диски — структуры из плазмы и горячего газа, которые вращаются вокруг гравитационной ловушки, прежде чем упасть на горизонт событий. Диск может излучать достаточно энергии, чтобы создать в окрестностях черной дыры зону обитаемости, в которой планеты обладают подходящими условиями для жизни, включая подходящую температуру и жидкую воду.

Однако аккреционные диски вращаются с очень высокой скоростью, которая может приближаться к скорости света. В результате свет, испускаемый одним краем диска, будет испытывать красное смещение, а фотоны с другого края — синее. При синем смещении длина электромагнитной волны становится короче, а частота увеличивается, то есть происходит сдвиг к ультрафиолетовой части спектра. Иными словами, энергия световой радиации становится больше, что катастрофично для гипотетической жизни.

В то же время до сих пор не ясно, могут ли в действительности черные дыры иметь планеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!