В США подобрали покупателей Су-57

Потенциальными покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут быть Мьянма, Алжир, Турция, Китай и Индия, пишет The National Interest.

Согласно американскому изданию, самолет мог бы быть полезен Нейпьидо для борьбы с повстанцами. Потенциальную покупку истребителя Алжиром можно объяснить интересом страны к российскому оружию. Приобретение Анкарой самолета — американскими санкциями.

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Журнал уверяет, что истребитель Пекин мог бы купить в целях обучения и доступа к некоторым технологиям. Возможное приобретение самолета Дели объясняется желанием создать собственный истребитель пятого поколения.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах (ВС).

В настоящее время Россия не заключила ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57.

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