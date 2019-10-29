Телеведущая подала в суд на соседей и заставила их потратиться

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Али Вэнс

Ведущая канала CNN Эли Вэнс (Aly Vance) вновь подала в суд на соседей, которые мешают ей парковать автомобиль возле собственного дома. Как сообщает The Sun, судебные издержки составили десятки тысяч фунтов.

Вэнс и ее супруг обустроили парковку в палисаднике своего шикарного дома, стоимость которого достигает полумиллиона фунтов (более 640 тысяч долларов). Однако их соседи Кристофер (Christopher) и Кэрол-Энн Коллертоны (Carol-Ann Collerton), владеющие дорогой, ведущей в коттеджу, утверждают, что Вэнс не следовало убирать забор и изгородь, мешающие ее машине подъехать к дому.

Телеведущая уже подавала на соседей в суд за препятствование проезду автотранспорта, однако судья отклонил иск и уточнил, что ей не следовало оборудовать парковочное место у коттеджа. В ближайшее время она обжалует это решение в Высоком суде Лондона.

Адвокат Вэнс сказал, что его подзащитная имеет право на стоянку у дома. Однако соседи настаивают, что женщине не следует оставлять машину у коттеджа. Бытовой конфликт соседей обошелся в крупную сумму: Коллертон призналась, что издержки обошлись ей «слишком дорого».

Вэнс является бывшей спортсменкой. Она сотрудничала с такими телеканалами, как CNN, «Би-би-си», Sky Sports, BT Sport и Channel 4.

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