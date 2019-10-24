Ведущая испугалась съемок из-за слов о потустороннем присутствии

Ведущая британского шоу Dancing on Ice («Танцы на льду») Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) призналась, что испытывала проблемы со съемками в программе из-за информации о потустороннем присутствии, которая испугала ее. Об этом пишет Mirror.

Уиллоуби поделилась своими чувствами с соведущим «Танцев на льду» Филиппом Шофилдом (Phillip Schofield). Она сказала ему, что не хочет возвращаться на место съемок.

В эфире утреннего шоу This Morning, которое Уиллоуби и Шофилд также ведут вместе, последний ранее спросил у коллеги, знает ли она, что в студии «Танцев на льду» есть привидения. «Зачем ты мне это сказал? Кто-нибудь видел что-то такое?» — взволнованно поинтересовалась Уиллоуби. Шофилд ответил, что некоторые члены съемочной группы видели призраков пилотов, которые умерли здесь во время Второй мировой войны.

С 2018 года съемки «Танцев на льду» проводятся на территории бывшего аэродрома Королевских военно-воздушных сил, который активно использовался во Второй мировой. В 1972 году он был закрыт.

Ранее телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) пожаловалась на паническую атаку и нецензурно выругалась в прямом эфире после того, как поучаствовала в номере одной из участниц британского шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»). Во время представления она увидела привидение.

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