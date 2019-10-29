Найдены сокровища «Исламского государства»

Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности. Как пишет Mirror, об этом сообщил Мохаммед Али Саджет (Mohammed Ali Sajet), который называется одним из ближайших соратников убитого главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, там хранились наличные деньги, золото и серебро общей стоимостью почти 25,7 миллиона долларов США. Однако, несмотря на продуманный план, джихадисты потеряли тайник, но затем его нашли пастухи, утверждает Саджет.

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Как сообщал телеканал Al Arabiya, Саджет был пойман иракской разведкой. После того как США объявили о ликвидации аль-Багдади в ходе военной операции на территории Сирии, канал обнародовал интервью с приближенным главаря ИГ. В нем Саджет рассказал об этих сокровищах, уточнив, что они были найдены в пустыне в иракской провинции Анбар.

Данный регион граничит с Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией и является частью так называемого суннитского треугольника — территории, на которой преобладает арабское суннитское население. Значительная часть провинции была захвачена «Исламским государством», суннитской группировкой, еще в 2014 году. Впоследствии эта территория стала одним из главных убежищ для боевиков ИГ после их разгрома в Сирии и в остальной части Ирака.

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