Мужчина застрял на вершине 82-метровой трубы и умер

В английском городе Карлайл, графство Камбрия, мужчина залез на 82-метровую трубу бывшей хлопчатобумажной фабрики, свесился с нее и погиб. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным местных властей, британец, которому было около 50 лет, залез по установленной для ремонтных работ временной лестнице, которая начиналась на высоте 4,5 метра над землей.

Он застрял наверху дымохода и повис вверх ногами. Спасательная операция длилась 14 часов. Для того чтобы достать мужчину, спасатели пригнали на место происшествия высокий подъемник.

Участники спасательной операции общались с мужчиной при помощи дрона.

Городской совет заявил, что временную лестницу на трубе установил подрядчик для проведения ремонтных работ. К моменту, когда мужчина забрался на трубу, ремонт был окончен, однако лестницу еще не разобрали. Власти города подчеркнули, что лестница находилась в закрытом для посторонних, огороженном месте, поэтому к трубе не было свободного доступа с земли.

Когда мужчину, наконец, удалось снять с постройки, врачи констатировали его смерть. Местные жители несут цветы к месту происшествия.

Полиция расследует произошедшее и выясняет, как и зачем мужчина залез на трубу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



