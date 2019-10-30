Россиянам разрешили есть мороженое при простуде

Мороженое во время простуды можно и в некоторых случаях даже полезно. Например, прохлада помогает облегчить боль. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением иммунопрофилактики университетской клиники профилактики и лечения инфекционных заболеваний H-CLINIC Екатерина Степанова, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

«Вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль — небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление», — сказала она.

Эксперты Роскачества отметили, что для профилактики простуды стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием витаминов, и особенно витамина С: апельсины, лимоны, шиповник, черную смородину, облепиху.

«Одним из удачных антипростудных напитков является морс. В черносмородиновом морсе содержится больше всего витамина С, зато в клюкве и бруснике больше антибактериальных веществ», — уточнил эндокринолог Вадим Крылов.

При первых признаках болезни в Роскачестве рекомендовали выпивать в день две-три чашки ромашкового отвара, который обладает бактерицидными, противовоспалительными, жаропонижающими, ранозаживляющими, противоспазматическими, болеутоляющими и успокаивающими свойствами.

Также полезным при простуде специалисты назвали мед. Его следует не нагревать выше 40 градусов, иначе он теряет свои полезные свойства.

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