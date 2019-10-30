Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата оценил версию о мытье полов

С солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев в воинской части в Забайкалье, должно было случиться что-то сверхъестественное, чтобы он взялся за оружие. Об этом заявил его отец Салим Шамсутдинов, передает издание «Подъем».

Таким образом он прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что солдата заставляли мыть полы и окунали головой в унитаз. Салим Шамсутдинов отметил, что еще не разговаривал с сыном, а об издевательствах прочел накануне. «Возможно, так и было, я не знаю. Дадут разрешение, я его увижу, конечно, спрошу», — сказал он.

Собеседник издания заявил, что не верит в эту версию, так как Рамиль Шамсутдинов — крепкий парень, который мог дать отпор любому. «Может, три-четыре человека избивать его будут, он будет терпеть, но отпор будет и им давать», — отметил он. Отец солдата также добавил, что Шамсутдинов был и психологически подготовлен к подобным случаям. «Там что-то такое случилось сверхчеловеческое, что он просто не выдержал», — заключил он.

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