Лед на Севморпути изучат при помощи спутников

Слежением за ледовой обстановкой на Северном морском пути будут заниматься 12 малых спутников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Аппараты создаются Роскосмосом совместно с Росатомом. Они станут частью комплексной системы спутникового мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. В настоящее время слежение осуществляется с использованием общедоступных космических аппаратов различных систем, но спутники не охватывают всю акваторию.

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн за пять лет. В 2017 году по трассе прошло 194 тысяч тонн грузов.

На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай. Развитие Севморпути отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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