Стало известно об отношениях Медведевой с Тутберидзе и Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в интервью YouTube-каналу рассказала об отношениях Евгении Медведевой c бывшим тренером Этери Тутберидзе и соотечественницей Алиной Загитовой.

По словам Нугумановой, Медведева и Загитова общаются и дружат. Она отметила, что Медведева сохраняет отношения и с бывшим тренером. «Конечно, Женя здоровается с Тутберидзе. Я видела. Женя очень хорошая девочка», — добавила фигуристка.

На этапе серии Гран-при Skate Canada, прошедшего с 26 по 27 октября, Медведева заняла пятое место. Победительницей стала 15-летняя воспитанница Тутберидзе Александра Трусова, установившая два мировых рекорда.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место. Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.

В марте 2019-го Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Медведевой. Тренер назвала переезд фигуристки в Канаду странным, поскольку она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!