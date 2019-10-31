Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион рублей

@dimsmirnov175 / Telegram

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Ничего себе у вас велодорожки!» — сказал глава государства.

В ноябре 2017 года Владимир Путин во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме поприветствовал перуанского коллегу Педро Пабло Кучински жестом «дай пять».

В июле 2009 года Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра страны, пообещал оказывать содействие проекту по созданию велодорожек в крупных российских городах.

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