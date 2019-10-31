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Сбежавший из племени людоедов мальчик вернулся туда спустя 14 лет

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Мальчик, сбежавший из племени людоедов в индонезийской провинции Папуа, спустя 14 лет вернулся на родину вместе с австралийским телеведущим Мэттом Дораном. Об этом рассказывает Seven News.

Вава (Wawa) происходит из народа комбая, до сих пор живущего охотой и собирательством. Родители мальчика умерли, когда ему было шесть лет, а его самого объявили колдуном. Мальчика хотели убить и съесть, чтобы освободить его душу от злых духов. Его спас индонезийский проводник Корнелус Сембиринг (Kornelus Sembiring), который часто бывал в деревне комбай. Он помог мальчику сбежать и воспитал его как собственного сына.

Вава 14 лет жил на Суматре и думал, что никогда не увидит близких, оставшихся в Папуа. Сейчас ему 20 лет, он стал набожным христианином, учится в университете и любит играть в футбол. По словам Вавы, ему хотелось вернуться, чтобы убедить их в том, что лучше любить друг друга, а не убивать.

Для комбая мальчик, который когда-то уехал и получил образование в городе, превратился в почти легендарного персонажа. В родной деревне Ваву встретили многочисленные родственники, в том числе брат и сестра, о которых он не знал.

«Мы хозяева нашей земли, — сказал он соплеменникам. — Но когда мы убиваем друг друга, это значит, что мы очень слабы. Через пять или десять лет кто-то придет сюда и будет заправлять этим местом, потому что мы слабы, потому что убиваем друг друга. Нужно быть сильными и сохранить свою землю. И любить друг друга».

Комбая — народ охотников-собирателей, обитающий на границе Папуа — Новой Гвинеи и индонезийской провинции Папуа. Для защиты от набегов и похищений они строят дома на деревьях. В качестве денег комбая используют диких свиней.

Этот народ верит, что поглощение человеческой плоти убивает злых духов. В последнее время комбая редко практикуют каннибализм, однако не отказались от него полностью. Сембиринг утверждает, что последний известный ему случай произошел четыре или пять лет назад.

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