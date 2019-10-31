Трехлетний ребенок умер на отдыхе из-за выписанных турецкими врачами таблеток

Трехлетняя девочка, отдыхавшая с родителями на популярном турецком курорте Бодрум, скончалась из-за прописанных врачами лекарств. Об этом сообщает Mirror.

По словам родителей Лили Гибсон (Lily Gibson), Лизы и Криса Гибсон, дочь внезапно заболела желтухой, после чего ее доставили в местную больницу. Там семья провела около шести часов, и ребенку должны были поставить капельницу, однако доктора выписали девочку и назначили ей таблетки, которые содержали парацетамол.

Ребенок скончался позже в номере отеля после того, как родители дали ему неизвестное лекарство, купленное в турецкой аптеке по рецепту. Как предполагает доктор Марта Коэн, участвующая в расследовании происшествия, Лили умерла из-за передозировки, которая дала осложнение на печень.

«У девочки явно были проблемы с печенью, и доктор Коэн хочет ознакомиться со всеми деталями осмотра, который был предоставлен Лили в местной больнице», — пояснил должностное лицо семьи, профессор Роберт Форрест (Robert Forrest).

Отмечается, что необходимые для расследования документы, например, отчет турецкой полиции, все еще не были переданы в британское министерство иностранных дел. Представитель туроператора Thomas Cook, который продал путевку семье Гибсон, пообещал, что будет всячески способствовать честному и полному расследованию случившегося.

Ранее в октябре туристки Натали Сеймур (Natalie Seymour) из Великобритании и Эбби Гэйл Амисола (Abbey Gail Amisola) из Канады скончались в Камбодже после того, как выпили таблетки от расстройства желудка. Перед смертью девушки жаловались на сильную рвоту и боли в животе. Вскрытие показало, что у Сеймур была повреждена печень из-за приема таблеток.

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