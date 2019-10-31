Ресторан случайно выставил клиенту миллионный счет за скромный ужин

Житель китайской провинции Чжэцзян по ошибке потратил более миллиона юаней в ресторане. Об этом сообщает Asia One.

В воскресенье, 20 октября, в китайском городе Чжуцзи пожелавший остаться неизвестным мужчина отправился поужинать с друзьями в новый ресторан в день открытия заведения. Китаец намеревался заплатить за всю компанию из четырех человек.

Сумма чека составила всего около 85 юаней (768 рублей), и мужчина планировал расплатиться электронной подарочной картой номиналом в сто юаней (908 рублей). Однако когда мужчина приложил мобильный телефон к терминалу, с его счета списалось более миллиона юаней (около девяти миллионов рублей).

Из-за большой загруженности ресторана сотрудники заметили аномально большой платеж лишь на следующий день.

«Мы проверяли оплаты гостей и были шокированы, когда увидели сумму с таким количеством нулей», — рассказал владелец ресторана Чэнь Руосюань (Chen Ruoxuan). Он сообщил об ошибке в платежную компанию. Чэнь отметил, что работает в ресторанном бизнесе уже длительное время и дорожит репутацией, поэтому никогда не оставил бы лишние деньги себе.

Представители компании подтвердили ошибку и вернули деньги на счет клиента ресторана.

Как выяснилось позже, тот не заметил списания миллиона юаней со своего счета, пока ему об этом не сообщили. Он был сильно удивлен.

Ранее сообщалось о китайце, который по ошибке заплатил за пирожки больше ста тысяч юаней. Ошибка оставалась незамеченной около месяца, пока владелец кафе не провел учет доходов за месяц. По его словам, жалоб от клиента ему не поступало.

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