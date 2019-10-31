Квартира лидера «Сектора Газа» подешевела вдвое

Воронежская квартира лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя (Юрий Клинских) подешевела с трех миллионов до 1,7 миллиона рублей, сообщается на сайте агентства недвижимости «Этажи».

Квартиру на Иркутской улице выставили на продажу почти год назад, но покупатель до сих пор не нашелся. Теперь помещение можно купить за 1,7 миллиона рублей — по данным ГТРК «Воронеж», это кадастровая стоимость квартиры.

На данный момент в тексте объявления нет акцента на личности бывшего владельца, как это было раньше: «цель — передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить и приумножить культурное наследие великого человека». Теперь в описании объекта упор делается на потребительские характеристики жилья.

Изначально, как сообщает издание, на недвижимость претендовали три покупателя, все очень известные в городе люди. Они хотели устроить в квартире Хоя музей, однако ни одна сделка не состоялась.

Бессменный лидер «Сектора Газа» умер в 2000 году, не дожив до 36-летия несколько недель. Официальная причина смерти — сердечный приступ. Группа Хоя получила название в честь Левобережного района Воронежа (там и продается квартира), который прозвали Сектором Газа из-за множества дымящихся предприятий.

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