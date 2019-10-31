Киев назвал провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами. Об этом сообщает пресс-служба представительства на своей странице в Facebook.
Украинское посольство выразило «решительный протест» в связи с приглашением на официальное мероприятие в Праге представителей «псевдо-крымскотатарской» организации «Кырым бирлиги». В дипломатическом представительстве заявили, что она якобы является подконтрольной российским властям.
«Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений», — говорится в сообщении.
В посольстве выразили надежду, что официальные лица и органы Чехии в будущем воздержатся от любых контактов с представителями власти Крыма и «ее марионеточными организациями».
21 июня сообщалось, что президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым стал частью России. Глава государства отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.