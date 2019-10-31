Древний японский замок полностью сгорел

Древний замок Сюри загорелся в японском городе Насха (префектура Окинава). Кадры места события опубликовал Telegram-канал Hue.

В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.

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В ликвидации пожара участвовало более 20 пожарных расчетов. Причины, приведшие к возгоранию, устанавливаются. Никто не пострадал. Отмечается, что с 27 октября в помещении шли работы, связанные с местным праздником.

Правительство Японии заявило о намерении восстановить замок, передает ТАСС.

Замок Сюри был построен в XIV веке. Дворцовый комплекс несколько веков служил резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. В 1945 году его было полностью уничтожили в результате ожесточенных боев между американским десантом и японским гарнизоном острова. В 1992 году его восстановили в полном соотвествии старинным чертежам. В 2000 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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