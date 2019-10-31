России предсказали взлет цен на духи

Стоимость импортных духов и туалетной воды в России может взлететь на 5-15 процентов из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации прямых продаж Тамару Шокаревой.

Проект постановления правительства о маркировке опубликовали в начале октября, и сейчас он находится на общественном обсуждении. Если документ будет принят в нынешнем виде, то положения о маркировке вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно постановлению, на упаковки духов должен наноситься цифровой код Data Matrix. Сделать это производители должны до растаможки товара на российской границе — то есть еще на производстве или в местах хранения. Однако любой из вариантов грозит производителям дополнительными тратами, что и отразится на цене товара, сказал источник в одной из компаний-импортеров.

В частности, дополнительные расходы могут быть связаны с изменением логистики. Кроме того, импортеры не имеют собственных складов, на которых можно было бы промаркировать товары, во всех странах мира. Поэтому к процессу придется привлечь третью сторону. Между тем ответственность за правильность нанесения маркировки несет именно компания-импортер. Таможенные склады неудобны импортерам из-за ограничения в часах работы — процесс маркировки просто будет прерываться.

Если постановление о маркировке не изменится, то в целом импорт зарубежной парфюмерной продукции может снизиться, и на российском рынке существенно сократится ассортимент товаров, заявил источник. Его мнение поддержал исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По словам специалиста, необходимо найти решение, которое позволит импортерам маркировать продукцию уже на территории России.

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