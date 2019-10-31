Российская компания взялась за модернизацию транспортных сетей в Индии

Российская компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» планирует принять участие в конкурсе на создание систем безбарьерной оплаты проезда на четырех трассах в Индии в следующем году. О планах рассказал глава фирмы Антон Замков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В следующем году планируем участвовать в большом конкурсе на внедрение безбарьерных технологий оплаты проезда на четырех трассах в Индии», — рассказал Замков.

Развитие дорог отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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