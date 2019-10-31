Украинские «зайцы» поставили рекорд в Таллине

Треть иностранцев, задержанных за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллина в октябре, оказались гражданами Украины. Об этом сообщает ERR.

Муниципальная полиция заявила, что задержала более 180 иностранцев-безбилетников. 63 из них оказались гражданами Украины.

В первую тройку также вошли граждане Финляндии и Нигерии, среди них «зайцев» оказалось 37 и 27 человек соответственно. Также за безбилетный проезд было задержано 18 россиян.

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Однако муниципальная полиция утверждает, что украинцы и россияне практически всегда оплачивают свои штрафы. Чиновники объясняют это тем, что граждане данных стран не хотят нарушать законы, опасаясь, что в будущем из-за этого их могут не впустить в Эстонию.

Ранее муниципальная полиция заявляла, что в Таллине участились случаи нарушения общественного порядка со стороны украинских трудовых мигрантов. В полиции сообщили, что у многих украинских трудовых мигрантов отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Полицейские обнаруживают и лиц, находящихся на территории страны нелегально, без разрешения на работу или с просроченной визой.

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