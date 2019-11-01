Открыта загадочная разновидность черных дыр

Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили новый класс космических объектов, которые представляют собой самые маленькие черные дыры из известных. Механизм их появления пока остается неизвестным. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные о световых спектрах 100 тысяч звезд в Млечном Пути, чтобы найти светила, которые вращались вокруг невидимых объектов. Они нашли гигантскую красную звезду, находящуюся рядом с тем, что, согласно расчетам, намного меньше, чем самые легкие черные дыры в нашей галактике, но тяжелее верхнего предела массы для нейтронных звезд.

Дополнительные расчеты и данные космического телескопа Gaia подтвердили, что невидимым объектом была черная дыра, чья масса в 3,3 раза превышала массу Солнца.

В 2017 году сообщалось об обнаружении сверхмассивной черной дыры, находящуюся на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Она образовалась спустя примерно 690 миллионов лет после Большого взрыва, во время эпохи реионизации, когда появлялись квазары и первые звезды. Ее масса сравнима с 800 миллионами Солнц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!