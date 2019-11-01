В России водитель школьного автобуса напился и решил отвезти детей в театр кукол

В Омске водитель школьного автобуса напился и сел за руль, чтобы отвезти детей в кукольный театр. Его задержали сотрудники ГИБДД. Видео проверки мужчины на алкотестере опубликовано в Telegram-канале «Говорит Москва».

«В выдыхаемом воздухе у 52-летнего омича обнаружены пары алкоголя в количестве 0, 237 миллиграмма на литр», — сообщили радиостанции в пресс-службе ГИБДД.

Уточняется, что водителя отстранили. Ему предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения.

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