Российские туристы поссорились с водителем автобуса и попали в тюрьму на Кипре

Российских туристов приговорили к двум месяцам тюрьмы после конфликта с водителем автобуса на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников осужденных.

По их словам, инцидент произошел 30 сентября на популярном курорте Айя-Напа. Два брата ехали в автобусе с матерью, у них возник конфликт с водителем транспортного средства, который не хотел брать оплату за проезд мелкими деньгами.

Собеседники издания рассказали, что мужчина кричал и оскорблял россиян, а когда те достали телефон, чтобы снять происходящее на видео, он выхватил аппарат, попытался его выбросить и ударил женщину. В показаниях родственников россиян также говорится, что когда один из братьев пытался забрать у водителя свой телефон, то случайно ударил его в нос.

После инцидента россиян задержала местная полиция, однако позже выпустила их под залог в три тысячи евро. В посольстве России на Кипре заявили, что суд назначил обвиняемым штраф в размере 300 евро, однако они отказались его платить.

Родственники осужденных при этом отмечают, что россияне не отказывались от штрафа и признали вину, однако 24 октября суд приговорил мужчин к двум месяцам тюрьмы. Кроме того, водитель автобуса потребовал 10 тысяч евро в качестве возмещения за моральный и физический ущерб.

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