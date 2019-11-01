Сектор Газа выпустил семь ракет по Израилю. Видео пуска опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, семь ракет были запущены палестинскими радикалами. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила все ракеты. Также отмечается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в приграничных районах сектора Газа.

В мае сообщалось, что за сутки сектор Газа выпустил более 450 ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев.

С 2007 года территорию сектора Газа контролирует признанная в Израиле террористическая организация ХАМАС.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года — мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль.

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