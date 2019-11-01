Названа причина гибели древнего города

Ученые Университета Флиндерс в Австралии выяснили причины упадка древнего города Кохкер (Камбоджа), который был столицей Кхмерской империи в 928-944 годах нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Результаты раскопок и сканирования с помощью георадара показали отсутствие эффективной системы водосброса в городе, что приводило к частому затоплению улиц. Исследователи обнаружили желоб длиной около семи километров, который перенаправлял воду из реки, однако он не обладал необходимой емкостью и часто переполнялся. Существовавшая система водосброса, скорее всего, потерпела неудачу в течение первого же дождливого сезона.

Управление водными ресурсами было чрезвычайно важным для сельского хозяйства и снабжения населения питьевой водой в Кхмерской империи из-за непредсказуемых осадков. Разрушение набережной из-за наводнений могло повлиять на престиж города и способствовать тому, что столица была перенесена из Кохкера в Ангкор.

Ангкор является исторической областью Камбоджи и бывшим центром Кхмерской империи, просуществовавшей с IX по XV век. Принято считать, что город был разрушен под влиянием агрессивных соседних государств или в результате демографической катастрофы.

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