Российского автохама на Hummer осудили за съемки порно с дочерью

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Игоря Смирнова к 17 годам лишения свободы за съемку порнографии с участием маленькой дочери. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агентство, речь идет о петербуржце, который в июле прошлого года за рулем Hummer умышленно протаранил неудачно припаркованную во дворе дома машину. В салоне его автомобиля в тот момент находились дети. После этого в отношении Смирнова возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Через некоторое время, по данным 78.ru, к следователям обратилась жена Смирнова и заявила, что обнаружила на компьютере супруга порнографические записи с участием их трехлетней дочери. Смирнова задержали и арестовали.

Суд признал его виновным в совершении нескольких преступлений: насильственных действий сексуального характера, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также в умышленном повреждении имущества, и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru