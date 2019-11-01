Директор школы отказался признавать Холокост и был уволен

Директор одной из школ американского штата Флорида Уильям Латсон был уволен после того, как отказался признавать Холокост. Как сообщает CNN, соответствующее решение принял школьный совет.

По информации телеканала, в апреле 2018 года директору поступило письмо, в котором его спросили, как в школе детям рассказывали о массовом уничтожении нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны. В ответ Латсон написал: «Я не могу сказать, что Холокост является фактическим, историческим событием. Не все считают, что Холокост произошел».

Директору рекомендовали посетить музей Холокоста, чтобы «повысить свои знания». В электронном письме, которое Латсон на фоне скандала отправил всем сотрудникам школы, он написал, что его слова в комментарии родителю «были не точно переданы».

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Холокост — массовое уничтожение евреев, проживавших на территории Германии, ее европейских союзников и оккупированных ими землях, в годы перед Второй мировой войной и в течение войны. Считается, что в это время погибли около шести миллионов человек.

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