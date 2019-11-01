Катавшего туристов слона довели до смерти от усталости

В Шри-Ланке погиб переутомившийся слон, который возил туристов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Хотя накануне 18-летний слон по кличке Канакота (Kanakota) участвовал в параде, его заставили перевезти три группы туристов в сильную жару. Когда на спине животного ехала очередная группа туристов, ему стало плохо. Канакота лег на землю, потерял сознание и умер.

Представители движения Moving Animals, которое борется за права животных, считают, что Шри-Ланка нуждается в новых законах о защите слонов от эксплуатации. Максимальная сумма штрафа, взимаемого за нарушения сейчас, эквивалентна 40 рублям.

«Пока туристы не откажутся ездить на слонах, эти ласковые гиганты будут продолжать страдать и падать от усталости», — говорит Пол Хили (Paul Healey) из Moving Animals.

В 2018 году сообщалось, что сотни слонов собрались возле тела погибшего вожака в заповеднике недалеко от города Анурадхапура в Шри-Ланке. Они трогали и поглаживали тело хоботами.

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