Медведев обошелся без переводчика на встрече с премьер-министром Афганистана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поговорил с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой на английском языке без переводчика. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

«Не знаю, надо кому-то переводить? Английский знаете? С фарси потруднее», — сказал Медведев, после чего Абдулла заговорил по-английски о выборах.

В конце октября Абдулла заявил, что победил на выборах президента страны еще до окончания официального подсчета голосов. Он в третий раз пытался стать президентом Афганистана — в 2009 и 2014 годах Абдулла проиграл выборы.

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