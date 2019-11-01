Россиянам объяснили работу закона о пиве на стадионах

Законопроект о продаже пива на футбольных матчах не предполагает употребление напитка в чаше стадиона. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

Предполагается, что продавать и пить пиво можно будет в специально организованных местах общественного питания. Это нужно для соблюдения общественного порядка.

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Дегтярев отметил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, на время которого запрет сняли, показал, что россияне «умеют быть культурными». «Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах», — отметил Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года, исключение делали во время ЧМ-2018. В сентябре 2018-го министр спорта Павел Колобков заявил, что пиво могут вернуть на российские стадионы. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ) и Минспорте, а также ЛДПР. Против выступает Минздрав.

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