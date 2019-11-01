Россиянам объяснили работу закона о пиве на стадионах

Законопроект о продаже пива на футбольных матчах не предполагает употребление напитка в чаше стадиона. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
Предполагается, что продавать и пить пиво можно будет в специально организованных местах общественного питания. Это нужно для соблюдения общественного порядка.
Дегтярев отметил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, на время которого запрет сняли, показал, что россияне «умеют быть культурными». «Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах», — отметил Дегтярев.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года, исключение делали во время ЧМ-2018. В сентябре 2018-го министр спорта Павел Колобков заявил, что пиво могут вернуть на российские стадионы. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ) и Минспорте, а также ЛДПР. Против выступает Минздрав.