В Ленобласти повысят производительность труда

Предприятия Ленинградской области в 2020 году присоединятся к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишут «Невский новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На текущей неделе эксперты Федерального центра компетенций посетили шесть местных предприятий, где рассказали о возможностях участия в нацпроекте. По итогам визита специалисты отберут предприятия, которые и примут участие в проекте.

В нем может участвовать предприятие, которое занимается обрабатывающим производством, сельским хозяйством, транспортом, торговлей, строительством или ЖКХ. Ежегодная выручка компании должна быть от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. В то же время доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 25 процентов.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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