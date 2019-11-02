Германия оценила роль Горбачева в падении Берлинской стены

Политика лидера СССР Михаила Горбачева стала одним из факторов, который привел к объединению Германии. Об этом говорится в статье министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, опубликованной к 30-летию падения Берлинской стены.

Как пишет Маас, 9 ноября немцы не только отмечают годовщину падения стены, но также чествуют мужество, с которым народы Центральной и Восточной Европы добились свободы и демократии. По словам главы МИД, немцы знают, кому обязаны своим счастьем: не только сотням тысяч жителей Восточной Германии, но и движениям против «железного занавеса» в других странах.

«И мы обязаны этим не только нашим друзьям и союзникам на Западе, но также политике гласности и перестройки Горбачева, которая проложила путь к воссоединению», — пишет Маас.

По мнению министра иностранных дел, сегодня европейцы должны вместе сформулировать и реализовать политику в отношении России и Китая, а также прилагать больше усилий для урегулирования ситуации в Донбассе, Сирии и Ливии. Как пишет Маас, призывы Варшавы, Берлина или Парижа по отдельности не слышат в Москве, Пекине «и, к сожалению, все чаще в Вашингтоне». Решающее значение имеет голос Европы.

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