Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе. Об этом сообщает журнал Die Zeit со ссылкой на результаты исследования, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ.

Они считают, что могут менее свободно выражать свое мнение по каким-либо общественно-политическим вопросам. Такой позиции придерживается 41 процент восточных немцев из более тысячи опрошенных. 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

70 процентов опрошенных обвинили власти в том, что они недостаточно прислушиваются к мнению жителей восточных немецких земель, столько же считают, что до объединения чувствовали себя безопаснее. 80 процентов уверены, что их усилия оценивают не по достоинству, еще 56 процентов недовольны уровнем школьного образования.

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В августе бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров рассказал, что руководство ГДР в конце января 1990 года после падения Берлинской стены предлагало поэтапный план объединения государства за 5-6 лет, которое в итоге должно было стать нейтральным в военном отношении. Однако затем, после обещаний канцлера ФРГ Гельмута Коля гуманитарной помощи СССР, это предложение было забыто.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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