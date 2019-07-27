Немцев уличили в желании сблизиться с Россией

Большинство жителей восточной Германии хотели бы сближения с Россией. Об этом заявила немецкая журналистка Керстин Декер в издании Der Tagesspiegel.

В своей статье Декер приводит результаты опросов, согласно которым 72 процента жителей восточной Германии хотели бы сблизиться с Россией, тогда как в западной части страны таких всего 54 процента. Кроме того, осси — так называют жителей бывшей ГДР — по мнению автора, «лучше понимают Россию», так как уже знакомы с ее культурой.

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