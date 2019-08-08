В Германии призвали поблагодарить русских

Немцы должны быть благодарны русским, так как без них не произошло бы объединение Германии. Об этом рассказал вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Кроме того, русские смогли предотвратить стрельбу и убийства в процессе объединения Восточной и Западной Германии. «Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских», — заявил Кубики, добавив, что Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом через диалог.

Материалы по теме «Разговаривать надо начать» Россия и Европа почти враги. Как это исправить?

По его словам, жители восточной части страны более симпатизируют Москве в том числе из-за эмоциональной стороны вопроса. «В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — рассказал вице-председатель бундестага.

В июле в издании Der Tagesspiegel были приведены результаты опросов, согласно которым 72 процента жителей восточной Германии хотели бы сблизиться с Россией, тогда как в западной части страны таких насчитывается 54 процента. Помимо этого, выяснилось, что восточные немцы более недовольны санкционной политикой в отношении России.

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. В результате ГДР, входившая в социалистический лагерь, и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. Однако жителей восточной и западной части страны до сих пор неофициально называют «осси» и «весси», в частности, из-за некоторых различий в менталитете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!