Германию укорили за недостаточное сдерживание России

Германия очень странно ведет себя по отношению к НАТО. Об этом рассказал изданию Focus бывший главный стратег Пентагона, ныне директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Элбридж Колби.

По его словам, сейчас для альянса основная угроза — это Россия. И сильная в военном плане «Германия могла бы гораздо надежнее сдерживать русских», сказал он.

Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса. Он считает, что Германия как самая богатая европейская страна должна тратить больше на оборону как на себя, так и на союзников по блоку.

В то же время эксперт указывает, что сейчас немецкие вооруженные силы — лишь «бледная тень того, что было в конце холодной войны». Однако если бы страна делала хоть малую часть того, что в 1988-м, то многие проблемы НАТО удалось бы решить, убежден он.

Ранее в апреле немецкий депутат Биджан Джир-Сарай заявил, что слишком малые расходы на оборону страны делают Германию угрозой для НАТО. До этого США призвали Берлин увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед Североатлантическим альянсом.

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