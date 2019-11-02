20-летнюю футболистку убили в драке

Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в драке в столице страны Кингстоне. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, 20-летнюю Кларк зарезали во время потасовки с другой женщиной из-за мобильного телефона. Футболистку доставили в больницу, где она скончалась. Отмечается, что подозреваемая в убийстве задержана. Ее личность устанавливают.

Кларк провела три матча в составе сборной Ямайки, в которых забила два мяча. На клубном уровне футболистка выступала за клуб «Уотерхаус», где была капитаном.

Летом 2016-го 19-летнего полузащитника польского футбольного клуба «Катовице» Доминика Кошовского зарезали фанаты конкурирующей команды. Он подвергся нападению со стороны группы неизвестных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!