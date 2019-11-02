Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года не удалось реализовать полностью, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Документ был принят правительством в 2008 году. По некоторым целевым показателям срок исполнения продлили, они были закреплены майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

Согласно концепции, в 2015-2020 годах Россия должна была войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной способности). По итогам 2018 года страна находится на шестом месте (3,1 процента мирового ВВП). В майском указе вхождение в пятерку закреплено в качестве национальной цели.

Также было запланировано, что к 2020 году устойчивый рост ВВП составит 6,4-6,5 процента в год, однако фактические темпы «оказались далеки от спрогнозированных». Среднегодовой рост ВВП в 2014-2018 годах составил 0,5 процента, в 2019-2020 годах этот показатель, по прогнозу Минэкономразвития, достигнет 1,3-1,7 процента. Реальный ВВП в 2013-2019 годах составил 5,8 процента.

Реальные располагаемые доходы населения, в рамках концепции, должны вырасти на 64-72 процента по сравнению с 2012 годом. В общей сложности к третьему кварталу 2019-го они сократились примерно на 5 процентов.

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Еще одной целью было снижение уровня абсолютной бедности с 13,4 процента в 2007 году до 6-7 процентов в 2020-м и увеличение доли среднего класса до более половины населения. Уровень бедности снижался в 2008-2012 годах, но затем начал расти и по итогам 2016 года составил 13,3 процента. После снижения в 2017-18 годах показатель снова пошел вверх, и по итогам второго квартала 2019 года Росстат зафиксировал рост до 12,7 процента: за чертой бедности живут 18,6 миллиона человек. К среднему классу, по подсчетам ВШЭ, можно отнести порядка 38 процентов россиян.

Согласно концепции, уровень смертности от насильственных причин должен снизиться к 2020 году примерно вдвое. В 2018 году зафиксировано 144,6 тысячи таких смертей, что в 1,8 раза меньше показателя 2007 года. Средний уровень обеспеченности жильем должен достигнуть 28-35 квадратных метров на человека. По данным Росстата, в 2018 году этот показатель составлял 25,8 квадратных метра.

Концепция также предусматривала, что расходы на развитие человеческого потенциала вырастут до 11-11,7 процента ВВП в 2020 году: на здравоохранение — до 5-5,5 процента, на образование — до 5-6 процентов. В ближайшие три года расходы на развитие образования запланированы в среднем на уровне 3,7 процента ВВП, на здравоохранение — 2,9 процента ВВП, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета.

Опрошенные изданием эксперты среди причин, по которым не удалось достичь ряда целевых показателей концепции, называют структурные ограничения, в том числе демографические, санкции против России, введенные после присоединения Крыма, а также тот факт, что документ составлялся в иной экономической ситуации.

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