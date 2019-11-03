В Великобритании заговорили о нашествии дронов-шпионов из России

Военная полиция министерства обороны Великобритании все чаще получает донесения о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летающих над территориями страны, в том числе охраняемыми. Об этом пишет Mirror Online.

Сотрудники подразделения охраняют, в частности, лабораторию по производству химического оружия в технопарке Портон-Даун (расположен рядом с городом Солсбери, графство Уилтшир) и разведывательный комплекс Центра правительственной связи Великобритании в боро Челтнем (графство Глостершир). Число случаев, когда дроны были замечены над двумя военными объектами, возросло с восьми в 2014-м до 79 в 2018 году.

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

Как отмечает издание, БПЛА, способные летать на высоте сотен метров и таким образом оставаться незамеченными, можно свободно приобрести по цене до 500 фунтов (41 тысяча рублей). Ряд экспертов полагают, что дроны используются российскими и китайскими спецслужбами.

Эндрю Фоксолл, специалист по вопросам шпионажа из Общества Генри Джексона (независимое британское объединение, исследующее различные аспекты международной политики Великобритании), считает, что до 50 процентов из 150 тысяч работающих в стране россиян могут быть шпионами. Источники в британских службах безопасности заявили Mirror Online, что в ряде случаев дроны определенно использовались иностранной разведкой.

Ранее в ноябре стало известно, что беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в Воздушно-космические силы России. До этого аппарат прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели. «Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!