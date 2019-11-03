Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила фигуристка.

По словам Навки, ее супруг живет в гармонии и в ладу с собой. «У него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — сказала она.

Спортсменка добавила, что Песков «замечательно» катается на коньках, играет в хоккей «и вообще очень спортивный человек». «Однако, как говорят его друзья, после того как мы стали вместе, он занимается спортом гораздо чаще», — добавила Навка.

Песков и Навка поженились в 2015 году.

В 2006 году Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

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