Песков «сбежал с работы» ради шоу Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ради премьерного показа шоу своей жены — фигуристки Татьяны Навки — сбежал с работы. Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

«Сбежал. Даже не отпрашивался. Там уже активная часть завершилась. Будет новогодний прием в Большом театре, будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", нужно было быть здесь», — поделился Песков.

По его словам, судя по тому, сколько времени он не видел свою жену, шоу «Аленький цветочек» окажется фееричным.

Представление будет показано не только в Москве, но и в других российских городах и за рубежом. Точные даты показов пока не называются. Татьяна Навка исполняет в сказке главную роль. Чудовище играет многократный чемпион США Петр Чернышов. За главных героев поют Ани Лорак и Григорий Лепс.

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